Plan voor ‘biljartwalhalla’ in Uden krijgt vorm:’Nergens zo populair als in Brabant’

Udense Nikkie doet haar verhaal in Amerikaan­se talkshow

12:44 Nikkie de Jager uit Uden, beter bekend als youtuber Nikkie Tutorials, doet woensdag haar verhaal in de talkshow van de Amerikaanse presentatrice Ellen DeGeneres. De beautyvlogger praat dan over haar ‘ongelooflijke’ coming-out video, die in een week tijd 31 miljoen keer is bekeken. De 25-jarige onthulde daarin dat ze transgender is.