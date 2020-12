Plan voor goedkoop huren tegenover bakker Nistelrode

Vermeende aanslagple­ger Poolse supermarkt Hees­wijk-Din­ther staat op bewakings­beel­den

15 december HEESWIJK-DINTHER - Op veiliggestelde bewakingsbeelden is vermoedelijk de man te zien die betrokken is bij de explosies bij Poolse supermarkten in Heeswijk-Dinther en Aalsmeer. Dat laat de politie dinsdagavond zien in Opsporing Verzocht. De explosies, die volgens de politie een gecoördineerde actie waren, leidden tot een enorme ravage.