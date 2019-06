Plan voor groot vrieshuis langs A50; goed voor gebruik één windmolen

Rechtszaak hoofdschop Veghel uitgesteld voor horen nieuwe getuigen

21 juni DEN BOSCH/VEGHEL - Een 34-jarige man uit Best ontkende voor de rechtbank in Den Bosch fel dat hij op 25 november 2018, na afloop van een motorcrosswedstrijd in Veghel, een man sloeg en tegen het hoofd schopte terwijl het slachtoffer op de grond lag.