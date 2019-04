Plan voor logeeradres langdurige zieke kinderen in de maak

Festival Someone Told Me gaat ‘naar buiten’ in Volkel: ‘Wij waren op slag verliefd’

11:56 VOLKEL - Een eclectisch concept met urbanmuziek uit de top 40: daar staat Someone Told Me Outdoor volgens Kenny Mordang voor. Het festival, dat eerder indoor-edities kende in uitgaanscentrum Time Out in Gemert, gaat voor het eerst ‘naar buiten’ met edities op Douvenrader Park in Heerlen (25 mei) en BillyBird Park Hemelrijk in Volkel (22 juni).