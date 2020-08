Plan voor Maashorst Whisky Hoeve groeit op tekentafel al slag groter

Kwestie mestfa­briek Nistelrode drijft Bernheze tot wanhoop: ‘Onbegrij­pe­lijk’

19 augustus NISTELRODE - Loonbedrijf Jennissen mag in Nistelrode twee keer zoveel mest gaan verwerken volgens een nieuwe milieuvergunning, die de provincie deze maand verleend heeft. Wethouder Rien Wijdeven van de gemeente Bernheze reageert verbijsterd: ,,Dit is niet uit te leggen.’’ Volgens hem is de gemeente voornemens om in beroep te gaan bij de rechtbank.