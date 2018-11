Plan voor rondweg De Dubbelen; brug over kanaal bij Dinther

Het verkeer dat over de N279 vanuit Den Bosch naar Veghel komt, gaat dan via deze nieuwe brug bij Retsel het kanaal over naar Eerdse kant, langs de Zuid-Willemsvaart, onder of over de A50, zo De Dubbelen op. Aan de andere kant van het bedrijventerrein, op Doornhoek, is bij Zijtaart een weg gepland parallel aan de Zuid-Willemsvaart richting Keldonk, dat via een brug weer aansluit op de N279. ,,Het verkeer kan als het ware een ronde rijden van de N279 over de bedrijventerreinen en weer terug naar de N279”, legt Jos van Asten van het Platform Ondernemend Meierijstad (POM) uit.