Plan voor ruim honderd huizen in Heeswijk-Dinther: onder meer rijtjes- en rug-aan-rugwoningen

Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR) is met drie intensieve veehouderijen aan de Nobisweg en de Hommelsedijk overeengekomen dat zij hun bedrijf beëindigen. In plaats daarvan moeten de nieuwe woningen verrijzen. Een plan, gemaakt in samenwerking met BVH-projectontwikkeling uit Heesch, ligt alvast klaar.

Het college van B en W verleende onlangs al principemedewerking aan dat plan en ziet, op basis van een aantal randvoorwaarden, een gedetailleerdere versie graag tegemoet. Wethouder Edwin Daandels (onder meer ruimtelijke ontwikkeling) vindt het in ieder geval een hele mooie ontwikkeling zo aan de dorpsrand. ,,Een kans voor agrarische ondernemers om een andere weg in te slaan en een kans voor inwoners door een nieuw divers aanbod van woningbouw in de nabije toekomst.”

Rug-aan-rugwoningen

De nieuwe woningen zijn nodig, gezien de dringende behoefte aan huizen voor starters, senioren en doorstromers. Het plan biedt ruimte voor veel verschillende woningtypen voor diverse doelgroepen: rijwoningen, rug-aan-rugwoningen, seniorenwoningen, twee-onder-één kap-woningen en vrije sector zelfbouwkavels.

Bernheze heeft stevige ambities op woongebied, staat in de coalitieverklaring, en wil de komende vier jaar 1200 woningen bijbouwen. Er is vooral veel vraag naar kleinere, betaalbare woningen. Inzet van de gemeente is dan ook dat 75 procent van alle nieuwe woningen in die categorie valt.

Voortgang

Naast het college, moeten de provincie Noord-Brabant en de gemeenteraad van Bernheze nog instemmen met het voornemen. De ORR gebruikt de komende tijd om het plan verder vorm te geven, en gaat na de vakantieperiode ook actief in gesprek met de omwonenden. Daarna wordt ook de procedure gestart om tot de wijziging van het bestemmingsplan te komen.