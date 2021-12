Plan voor zandwinning valt slecht in Boerdonk: ‘Ingeklemd tussen windmolens en zandhopen’

Zes jaar cel voor Udenaar die kwetsbare vrouwen uitbuitte

DEN BOSCH/UDEN - Tarik G. uit Uden moet zes jaar de gevangenis in. De rechtbank in Den Bosch acht bewezen dat de 27-jarige man vijf kwetsbare vrouwen in de prostitutie bracht. Ook zijn broer en zijn Berghemse vriendin krijgen een celstraf.

15 december