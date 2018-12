Plannen voor nóg een hotel op de Noordkade

Zo had Veghel jarenlang geen hotel, nu zijn opeens meerdere plannen rond de binnenhaven van Veghel. Aan de Zuidkade is sinds 2016 al boetiek-hotel The Yard gevestigd met negen kamers. Bouwbedrijf Van de Ven heeft op dit moment de bouwvergunning voor de eerste fase van het Silotel ter beoordeling bij de gemeente liggen, een hotel met honderd kamers dat bovenop de voormalige silo's van mengvoederbedrijf CHV komt te liggen. En nu is er een aanvraag voor weer een boetiek-hotel in Veghel, enkele tientallen meters verderop aan de Noordkade 1 en 2.