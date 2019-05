Plantjes in plaats van tegels

De actie is 'boven verwachting' verlopen. ,,Vorig jaar heb ik 50 plantjes weggegeven en nu al zo'n 78." Dat komt overeen met het gevoel dat Van den Berg heeft dat mensen bewuster met groen bezig zijn. ,,Er worden méér meerjarige planten verkocht. Zelfs als iemand maar een kleine, betegelde binnentuin heeft wordt er ruimte voor groen in de grond gemaakt. Als is het maar één tomatenplant."

Zij zijn speciaal met twee kleinkinderen naar Veghel gekomen om steentjes in te leveren. ,,We geven de kleinkinderen zo wat mee dat het belangrijk is om groen in je tuin te hebben en ik kom goedkoop van mijn puin af", grapt Martien. Het paar hoeft niet doordrongen te worden van het belang van groen. ,,Wij wonen in het buitengebied en houden van groen. We vangen bovendien het regenwater op", vult Gonny aan. Van de Intratuin-medewerkster mogen ze alsnog twee plantjes uitzoeken. En wat gaat er met de ingeleverde tegels gebeuren? Van den Berg lachend: ,,Als het goed is komt er deze week de gemeente langs. Ik wil er niet mee blijven zitten."