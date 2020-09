Plekken bekend van 7 nieuwe zonneparken in Meierijstad

'Praten met buurt over zonnepark Keldonk is nog te vroeg'; ontwikke­laar wacht op gemeente

30 januari KELDONK - Nu er grote onrust is over de plannen voor een groot zonnepark, wil Solarcentury snel met buurtschap 't Lijnt bij Keldonk in gesprek. ,,Maar met de buurt praten is eigenlijk nog te vroeg. Pas na 6 februari weten we of we verder kunnen.”