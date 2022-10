Pluimveehouder Paul moet zelfs vrezen voor een zwevend veertje met oprukkende vogelgriep

Column tHans De kabouters willen net als de wisenten ook wel verder de Maashorst in

De stellingen die zes jaar geleden werden betrokken zijn nog steeds hetzelfde. De ‘bezorgde burgers’ Arie Kemps en Egbert van Hout c.s. zijn hun achterban weer aan het mobiliseren, de hardlopers hebben deze week al een petitie ingediend want zij zien hun loopgebied van 3500 hectare ingeperkt worden. En dit is pas het begin. Wat kunnen we nog meer verwachten?

22 oktober