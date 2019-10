Poeltjes en struiken om kikkers en vlinders in Uden te helpen

Parapludra­gen­de, grijshari­ge fietsen­dief gaat ervandoor op gestolen herenfiets in Uden

16 oktober UDEN - Een oudere fietsendief is er woensdagmiddag even voor 15.00 uur aan de Artillerieweg in Uden vandoor gegaan met een zwarte fiets. De politie is op zoek naar de man.