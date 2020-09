Poging om verplaatsing brug voor snelfietspad tegen te houden

Vanavond beslist de gemeenteraad over een extra aanvullend krediet voor de snelfietsroute Uden-Veghel van 2,1 miljoen euro. In 2018, toen de plannen gelanceerd werden, werden de kosten al geraamd op 8,5 miljoen euro. Nu blijkt het project nog eens ruim 2 miljoen euro duurder te worden, onder meer omdat er nogal wat aanpassingen zijn gedaan na kritiek van aanwonenden.

Een groot deel van de kosten, zo'n 2,6 miljoen euro, van het totale project zit in de verplaatsing van de Gazellebrug over de Zuid-Willemsvaart. De partijen Lokaal en Lijst Blanco vinden dat deze uitgave onverantwoord is in deze tijd van corona, waarin volgens hen de druk op de gemeentelijke financiën toch groot is. Er is volgens hen onvoldoende aandacht besteed aan het vinden van dekking binnen het eerder beschikbaar gestelde budget, en ze willen dat er eerst binnen dit budget gezocht wordt naar een oplossing voor de kostenoverschrijdingen. Het niet verplaatsen van de Gazellebrug behoort tot de opties.