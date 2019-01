Politie aardig bij controle op Industrielaan Uden: slechts drie bekeuringen

Meierij­stad steekt vijftig miljoen euro in slechte wegen en fietspaden

13:29 VEGHEL/SCHIJNDEL/SINT-OEDENRODE - De gemeente Meierijstad steekt de komende vijf jaar vijftig miljoen euro in het opknappen en vervangen van slechte wegen en (fiets)paden. Dit omdat er sprake is van achterstallig onderhoud. De slechtste wegen komen het eerst aan bod. Het gaat om in totaal 550.000 vierkante meter verharding.