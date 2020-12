Politie deelt in Boekel 107 verkeersboetes uit

video Slachtof­fer ligt mogelijk uren in auto tussen de bomen naast afrit A59 bij Heesch

27 december HEESCH - Een man is zaterdagavond gewond geraakt bij een ongeluk op de afrit van de A59 bij Heesch. De afrit was tijdelijk afgesloten voor verkeer. Het slachtoffer is afgevoerd naar het ziekenhuis.