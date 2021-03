Politie deelt meer dan 150 boetes uit bij snelheidscontrole in Boekel

Udenaar afgeperst en vijf dagen later onder dreiging van een pistool beroofd in eigen huis

16 maart DEN BOSCH/UDEN - Een inwoner van Uden was in december tot twee keer toe slachtoffer van criminelen die op zijn geld en spullen uit waren. De man werd eerst afgeperst en een paar dagen later in zijn eigen huis onder dreiging van een pistool beroofd van telefoon en pinpas. De rechtbank Oost-Brabant wil hem publiekelijk laten getuigen over wat hem is overkomen.