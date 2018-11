Politie onderzoekt drie woninginbraken op dezelfde dag in Veghel

Uden pakt met lapmidde­len onduide­lijk­heid op Markt aan

17:07 UDEN - De voor fietsers en voetgangers onduidelijke en gevaarlijke situatie op de Markt in Uden wordt voorlopig met wat lapmiddelen aangepakt. Een echte oplossing is pas voorzien in 2019 als Uden de Marktstraat op de schop neemt en daar dit deel in meeneemt.