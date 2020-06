Politie op de been in de buurt van nertsenfokkerij Landhorst voor ‘demonstratie’

Uitbrei­ding tankstati­on Doornhoek mag, ondanks advies welstand

18:02 VEGHEL - Het college van burgemeester en wethouders veegt een advies van de welstandscommissie van tafel over de uitbreiding van tankstation Greenpoint op Doornhoek in Veghel. Toch is dat niet opmerkelijk, verklaart de gemeente Meierijstad desgevraagd.