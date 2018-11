Politie pakt twee dronken bestuurders in Veghel

Zaterdagavond reed een dronken man de sloot in aan de Rembrandtlaan. Getuigen meldden dat hij direct was uitgestapt en weggelopen. Korte tijd later werd de man toch aangehouden. Hij blies 830 ug/l, voor hem was 0,88 ug/l het maximum dat toegestaan was. De bestuurder was niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Hij is aangehouden voor het verlaten van de plaats van een ongeval, het rijden zonder geldig rijbewijs en het dronken achter het stuur kruipen.