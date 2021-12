Politie sluit onderzoek hevige brand Volkel: geen bewijs voor vermoeden van brandstichting

Gratis popcorn voor kinderen: tegen verspil­ling eten en bezigheids­the­ra­pie voor personeel Industry

VEGHEL - Wie gek is op popcorn had dinsdagmiddag geluk in Veghel. Vanuit een oud jeepje kregen liefhebbers gratis een pakje popcorn aangeboden van bioscoop Industry. Precies in de drukste tijd van het jaar moest ook Industry iets meer dan een week geleden dicht. Het personeel maakte van de nood een deugd door zélf naar popcornliefhebbers toe te gaan.

28 december