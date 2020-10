Politie tast in het duister over bedrijfsinbraak in Erp, dader laat bloed achter

Nieuw platform Wijzer in je Werk: nadenken over toekomst van je werk is áltijd verstandig

15 oktober DEN BOSCH - Als je je baan verliest dan kun je vaak niet anders: nadenken over wat je nu wil. Maar ook voor wie een baan heeft, misschien iets anders ambieert of onzeker is vanwege corona, is nadenken over de toekomst van je werk verstandig. In Noordoost Brabant kan een nieuw platform helpen: Wijzer in je werk.