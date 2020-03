Politie valt bedrijfspand Uden binnen na mogelijke vondst drugslab

Een eerbetoon aan André, op afstand maar toch samen

7:00 BOEKEL - Normaal had de kerk in Boekel afgeladen vol gezeten voor de uitvaart van André van Zutven. Want heel Boekel kent de 67-jarige verstandelijk beperkte André, die dagelijks op zijn driewieler door het dorp ging. Maar nu hij plotsklaps overleed door het corona-virus zaten er slechts 16 mensen in de kerk. Toch mag dit van de familie geen treurig verhaal zijn.