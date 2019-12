Politie vindt persoon in Zijtaart met 120 dagen hechtenis, ontdekt dan grote hoeveelheden drugs

Emma (24) ziet hoe kinderen in Veghel haar complete Toyota Aygo vernielen: ‘Een grote ravage’

17:39 VEGHEL - Emma van Boxtel (24) uit Den Bosch had haar pakjesavond waarschijnlijk heel anders voorgesteld. Onderweg naar werk kreeg ze een lekke band en besloot ze haar Toyota Aygo langs de kant van de weg te zetten. Na het werk wilde ze haar auto ophalen en zag ze dat de portier openstond en er zelfs mensen in de auto zaten. Er bleken kinderen in te zitten. ,,Het was een grote ravage. Ze hebben niks meer van de auto overgelaten.”