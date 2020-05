Politiek Bernheze gunt horeca dit jaar een gratis terras

HEESCH/NISTELRODE - Cafés en restaurants in Bernheze betalen in dit door corona geplaagde jaar geen euro terrasbelasting aan de gemeente, als het aan de gezamenlijke politieke partijen ligt. Ze willen deze steun woensdag in de raadsvergadering regelen.

Met een huurprijs van 20 euro per vierkante meter kan de rekening voor een terras op gemeentelijke grond snel oplopen tot boven de duizend euro. ,,Voor mij is het 1.600 euro’’, zegt Ron de Lorijn van café 't Pumpke in Nistelrode. Hij zou het zeker een mooi gebaar vinden als de gemeente de rekening dit jaar doormidden scheurt. Ook al compenseert dat in de verste verte nog niet de gemiste omzet van vele tienduizenden euro's in een voorjaar zonder Koningsdagfeest en Nistelrodese kermis.

,,Het is meer het gevoel dat er uit spreekt als ze wat korting geven of alles schrappen’’, zegt ook Marko Verkuijlen, eigenaar van Halte 5 in Heeswijk-Dinther. ,,Het is nu natuurlijk zuur om huur te betalen voor een terras waarvan je geen gebruik mag maken.’’

Initiatief nu breed gesteund

De zeven politiek partijen in Bernheze gaan voor het volledig schrappen van de terrasbelasting dit jaar. Ze dienen hiertoe samen een motie in, een opdracht aan het college. Eind april nam de VVD hiervoor het initiatief. Dit wordt nu breed gesteund. Dit tot vreugde van VVD-fractieleider Jack van der Dussen: ,,Maar het gaat er vooral om dat we de horeca tegemoet willen komen nu die dit jaar zo gedupeerd is.’’