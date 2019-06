Politiek Bernheze komt in actie voor tennispark Loosbroek

Eén loket voor alle jeugdhulp in Uden

26 juni UDEN - Gezinnen of kinderen in Uden, Volkel en Odiliapeel die op een of andere manier hulp nodig hebben, kunnen voortaan bellen met de gemeente. Daar ligt vanaf 1 juli het centrale punt voor alle denkbare vragen over opvoeden en opgroeien. De gemeente verwijst vervolgens naar de juiste hulpverlener.