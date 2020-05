Politiek Boekel mist betrokkenheid behalen klimaatdoelen bij andere gemeenten

Quote De vraag is alleen of je met drieëntwin­tig man op zo'n bijeen­komst aanwezig moet zijn. De RES leeft bij ons wel degelijk Rien Wijdeven, wethouder Bernheze Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de landelijke opgave van het Klimaatakkoord opgesplitst in hapklare brokken voor dertig regio’s. Boekel zit in de RES-regio Noordoost-Brabant, samen met onder meer Bernheze. Volgens wethouder Rien Wijdeven van die gemeente geldt de kritiek zeker niet voor raadsleden uit zijn gemeente. ,,De vraag is alleen of je met drieëntwintig man op zo'n bijeenkomst aanwezig moet zijn. De RES leeft bij ons wel degelijk.”

Volledig scherm Martijn Buijsse © Van Assendelft Fotografie Wethouder Martijn Buijsse erkende deze week in de Boekelse raadscommissie Wonen en werken dat de samenwerking tussen de zestien gemeenten op RES-gebied de laatste maanden moeizaam verloopt. ,,Sommige gemeenten willen er een gemeenschappelijke regeling van maken. Andere, waaronder Boekel, willen meer autonoom blijven.”

Geen windmolens vanwege vliegbasis

,,Omdat windmolens in Boekel niet mogen vanwege de nabije vliegbasis, wil de gemeente vooral inzetten op zonne-energie. Maar wij hebben natuurlijk gemakkelijk praten: bij ons ligt de situatie eenvoudiger dan bij een aantal andere gemeenten. Wij hebben relatief weinig inwoners en in het buitengebied veel daken waar zonnepanelen op kunnen. In gemeenten als Oss en Den Bosch ligt die situatie heel anders. Daar moeten we ook rekening mee houden. Bovendien moeten die grote gemeenten samen tachtig procent van de totale regionale doelstelling leveren.”

Die doelstelling voor de zestien Brabantse gemeenten is: uiterlijk in 2030 in totaal 1,5 miljard kilowattuur aan elektriciteit opwekken, elf procent besparen op elektriciteit en warmte en 834 miljoen kilowattuur aan warmte zelf opwekken. Allemaal bedoeld om in 2030 49 procent minder stikstof uit te stoten.

In een vroeg stadium burgers erbij betrekken

Boekel stelde medio vorig jaar al een raadswerkgroep RES in met daarin behalve leden van alle raadsfracties ook burgers, vertegenwoordigers van de ZLTO, Leefbaar Venhorst en Boekel Energie om ook de burgers er in een vroeg stadium bij te betrekken. Zij hebben inmiddels een advies uitgebracht. Bernheze heeft volgens wethouder Wijdeven geen externe klankbordgroep. ,,Onze raad neemt na de zomer een besluit over onze opdracht. Daarna gaan we kijken hoe we die kunnen uitvoeren. We hoeven overigens al niet veel meer te doen.” Uden en Landerd zijn nog niet zover, laat de Udense wethouder Franko van Lankvelt via zijn voorlichter weten. Maar ook daar worden de belanghebbenden er nog bij betrokken.

Martijn Buijsse is in de RES-stuurgroep Noordoost Brabant woordvoerder voor Uden, Landerd, Boekel en Bernheze. ,,Ik heb onze raadswerkgroep daar ten voorbeeld gesteld als mogelijke manier van werken.”

Quote Ik heb onze raadswerk­groep in de stuurgroep RES ten voorbeeld gesteld als mogelijke manier van werken. Martijn Buijsse, wethouder

Boekel heeft een derde deel van zijn doelstelling voor elektriciteitsopwekking al gehaald. ,,Eigenlijk hebben we nog maar een paar hectare zonneweide nodig, dan zijn we er al", zegt Buijsse.

Geen biomassacentrale