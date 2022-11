Politiek Maashorst in de bres voor Reek zonder huisarts, praktijk Schaijk wil helpen

REEK/MAASHORST - De huisartsen in Schaijk willen patiënten van hun collega uit Reek overnemen, maar hopen daarbij wel op steun van de gemeente Maashorst. Dat hebben de huisartsen in een brief aan de gemeente laten weten. Maashorst kan echter weinig doen aan het probleem, zo liet de wethouder weten.

Huisarts Frans van Horne heeft zijn patiënten in Reek gemeld dat hij per 1 januari stopt omdat hij geen opvolger heeft kunnen vinden. Daardoor zitten de inwoners van Reek met een groot probleem, zo constateerde Davy van der Ven van de fractie Voor De Dorpen (VDD). ,,Het stoppen van de huisarts is een klap voor de leefbaarheid in Reek”, zei het raadslid donderdagavond in de commissie samenleving en bestuur. Zijn partij kwam daarom met een driepuntenplan om een oplossing te vinden voor het probleem.

Servicepunt in Reek

Dat de circa 1600 patiënten van Van Horne kunnen overstappen naar een andere huisarts in de buurt, vindt VDD een oplossing voor de korte termijn. De partij zou liever zien dat er een soort servicepunt van huisartsen komt in het dorpshuis van Reek. Intussen zou de gemeente dan als stap 3 actief op zoek moeten gaan naar een opvolger voor Frans van Horne.

Ook wethouder Ramona Sour was geschrokken van het nieuws over Reek zonder eigen huisarts. ,,Maar als gemeente kunnen we daar helaas weinig aan doen”, temperde zij de verwachtingen van VDD en de inwoners van Reek.

Quote We willende Reekse populatie niet in de kou laten staan Huisartsten Schaijk

In Zeeland is geen ruimte om patiënten uit Reek over te nemen, de huisartsen in Schaijk kunnen dat wel zo hebben ze in een brief aan de gemeente laten weten. ,,We willen de Reekse populatie niet in de kou laten staan”, schrijven de dokters. Waarbij de huisartsen wel meteen aangeven dat het ook voor hen niet eenvoudig zal zijn om in een klap meer dan duizend patiënten erbij te nemen.

Permanente oplossing

Om financieel het hoofd boven water te houden moet er extra personeel komen en de praktijk worden uitgebreid, schrijven de huisartsen. De artsen vragen daarbij nadrukkelijk om steun van de gemeente voor een permanente oplossing. Voor een tijdelijke oplossing voelen ze niks want dat zou ten koste gaan van de zorg aan de Schaijkse patenten. In de brief vragen ze om voor 10 november helderheid te verschaffen.

Wethouder Ramona Sour ging daar echter totaal niet op in. Volgens haar kan het aanbod van de huisartsen in Schaijk prima samengaan met de zoektocht naar een nieuwe huisarts voor Reek. Op verzoek van de VDD wil de wethouder nog wel in gesprek gaan met de stichting Dorpsontwikkeling Reek die ook op zoek is naar een oplossing. ,,Maar ik wil geen valse verwachtingen wekken. Ik kan dit niet oplossen”, zei ze erbij.