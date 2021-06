Politiek Meierijstad vol lof over versnellen woningbouw - 'Eindelijk, dit was héél hard nodig’

VEGHEL/SCHIJNDEL/SINT-OEDENRODE- Politiek Meierijstad is héél blij met het actieplan woningbouw, waarbij het bouwtempo flink verhoogd wordt: van 400 naar 600 per jaar gemiddeld. Wel waren er een aantal kritische vragen. Waarom Meierijstad geen zelfbewoningsplicht instelt, bijvoorbeeld.

Bouwen, bouwen, bouwen. Alleen dan kan aan de grote vraag aan nieuwe woningen in Meierijstad voldaan worden, aldus het college van B en W. En dus wil het dat er de komende jaren niet 400, maar minimaal 600 nieuwe woningen per jaar gebouwd worden. Het actieplan woningbouw werd donderdagavond in de commissie Mens & Maatschappij zowat met gejuich ontvangen door de verschillende partijen. Eíndelijk, zo was de teneur. Eindelijk neemt het college de woningnood serieus. Eindelijk actie.

Om het doel van minimaal 600 woningen per jaar te halen zullen er twee nieuwe woonwijken ontwikkeld worden, in Schijndel en in Sint-Oedenrode. Daarnaast worden onder andere bestaande plannen versneld, komen er meer tijdelijke woningen en krijgen ontwikkelaars meer ruimte om creatief met oplossingen te komen. De gemeente neemt nadrukkelijk een actieve rol op zich. Er zal bijvoorbeeld een vier man sterk 'Versnellingsteam Woningbouw’ komen. Kosten: 360.000 euro per jaar. Dekking: grotendeels uit de (toekomstige) grondexploitatie.

Zelfbewoningsplicht?

Alom lof dus, maar er waren ook een paar kritische noten. Je kunt bijvoorbeeld wel veel nieuwe, goedkope woningen bouwen, maar als die vervolgens gekocht worden als tweede woning om deze vervolgens voor grof geld te verhuren, dan bereik je niet wat je wilt bereiken. SP en CDA overwegen komende raadsvergadering dan ook met een motie te komen om een 'zelfbewoningsplicht’ te eisen. Wethouder Rik Compagne was niet héél enthousiast: ,,Het bleek vorig jaar geen probleem, maar we zullen het nu opnieuw analyseren.” Jankees Schwiebbe (CDA) hield vol: ,,Je moet dit nú regelen, anders ben je te laat.”

Ülgü Ögüt (HIER) stelde echter dat er heel wat haken en ogen aan het instellen van zo'n plicht zitten: ,,Het zou zonde zijn als we alles daarmee vertragen.” En Mirjam Van Esch (Hart) stelde: ,,We zijn blij met het actieplan, máár het is niet genoeg. We missen de Rode Loper.” En ze noemde het voorbeeld van Eindhoven, waarbij het proces nog verder versneld wordt en na twee weken een intentieovereenkomst wordt getekend en als er binnen anderhalf jaar gestart kan worden met de bouw. ,,Dát is waar bouwers, kopers en projectontwikkelaars nu op zitten te wachten.”

Kleine kernen

Afgelopen jaren kwamen bouwplannen in de kleine kernen vaak niet van de grond, omdat de gemeente een strikte evenredige verdeling van nieuwe woningen over de verschillende kernen hanteerde. Met het actieplan zal daar in het vervolg soepeler mee omgegaan worden. Ook daarover heerste alom tevredenheid. Wern van Asseldonk van LOKAAL: ,,Nieuwe woningen kunnen bouwen is essentieel voor de leefbaarheid in de kernen.”