Politiek positief over windmolens, maar niet over procedure

,,De klimaatverandering wacht ook niet.” Gertjan Hobert van D66 begrijpt de snelheid waarmee vier Veghelse bedrijven vaart zetten achter de plannen voor vier windmolens langs de A50, op en langs de bedrijventerreinen de Amert en De Dubbelen. Ook al werden omwonenden door de plannen overvallen. Er is snelheid geboden om een subsidie binnen te halen, die nodig is om de windmolens rendabel te laten zijn. Dat vonden donderdagavond niet alle partijen in de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering een redelijk argument. ,,Als door de snelheid mensen vergeten worden, dan wordt het tijd voor een pas op de plaats", zegt Wern van Asseldonk van Lokaal. ,,We hebben als gemeentebestuur de verplichting dat we mensen goed informeren", vindt ook Bertus van Berkel van het CDA.

Geen inspraak meer

De dorpsraad van Eerde en bewoners van het Eerdse buitengebied lieten weten dat ze zich in ieder geval niet gehoord voelen. ,,In september was er een inloopavond en huisbezoek van de projectontwikkelaar. Er waren plannen, maar onderzoek naar hoeveel turbines en waar moest nog gedaan worden. Op 10 juni moesten we het in de krant lezen. Op 14 juni wordt ons verteld dat op 18 juni een informatieavond is en dat op 27 juni de gemeenteraad beslist. Van deze commissievergadering was ons niets verteld, en dit is het enige inspraakmoment”, zegt Hanneke de Kort namens buurtbewoners in Eerde. ,,Het is een gelopen race, is de ondertoon, maar desondanks staan we hier.” Dat gevoel had ook de dorpsraad, zo liet voorzitter Frans Zegers weten. ,,Er is geen mogelijkheid tot inspraak meer, de komende tijd kan er nog wel een zienswijze ingediend worden. Dat is aan de orde tijdens de vakantieperiode. Hoe groot is het toeval. En dat voor een besluit waarvan de impact decennialang merkbaar zal blijven.”