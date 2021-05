Politiek Uden is wel klaar met digitaal vergaderen

De politiek in Uden is onderhand wel klaar met digitaal vergaderen. Dat bleek donderdagavond duidelijk tijdens de vergadering van de gemeenteraad, digitaal zoals al maanden het geval is. Het CDA trapte af met ergernis over al bijna een jaar vergaderen via Zoom dat extra lastig blijkt voor CDA-raadslid Jurgen Minten die slechtziend is. Fractievoorzitter Maurits van den Bosch voelde zich van het kastje naar de muur gestuurd maar hield zich in omdat hij de indruk heeft dat de nieuwe griffier het probleem wel op wil lossen.

Verbouwing voor niks?

Ton de Vroomen (VVD-Leefbaar Uden) merkte op dat de hele discussie over digitaal vergaderen via Zoom of Teams niet nodig was als de gemeenteraad gewoon fysiek bij elkaar komt. Eind vorig jaar is de raadszaal voor zo'n 30.000 euro daarvoor speciaal verbouwd dus er kan gewoon coronaproof vergaderd worden, stelde hij. Hij kreeg daarin bijval van Ruud Geerders (Gewoon Uden) die zo'n beetje bij elke video-vergadering moppert over de techniek en digitaal handjes opsteken.

Burgemeester Hellegers had echter geen trek in die discussie. Volgens hem heeft de agendacommissie besloten om de gemeenteraad digitaal te houden en dus kapte hij de heren resoluut af. Volgens de agenda wordt er in juni weer gewoon in het gemeentehuis vergaderd, in mei zijn er geen bijeenkomsten gepland.

De Udense politiek is wel klaar met digitaal vergaderen.