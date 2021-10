Politiekids gaan op patrouille in Udense wijk Bogerd-Vijfhuis

UDEN - Vraag kinderen wat ze later willen worden en er is er altijd eentje die dapper roept: ,,Ik wil bij de politie!” Met het project Politiekids start in wijk Bogerd-Vijfhuis in Uden een training voor basisschoolkinderen van groep 5 tot 7 die nu al even in de schoenen van een politieagent willen staan.