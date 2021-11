Politiekids officieel beëdigd: ‘We gaan auto's flitsen en boeven vangen’

Opgetogen maar ook zenuwachtige staan de Politiekids op het podium in de Kruisherenkapel tegenover politiechef Plaum en burgemeester Hellegers. In de zaal voor zich staan de papa’s en de mama’s te klappen en maken trots foto’s van dit heugelijke moment. Weliswaar met lichte trilling in de stem maar luid en duidelijk spreken de jonge rekruten om de beurt de ambtsbelofte uit. Plaum: ,,Politiemensen moeten hun werk doen zoals de wet het voorschrijft, eerlijk en integer. Dat verwachten we ook van onze Politiekids. Daar hoort net als in het echt een beëdiging bij.”