Pop-upwinkel in Uden (voor twee dagen) van leerlingen Udens College

Evaluatie Maashorst: Schaijk en Reek alsnog naar Oss? Besluit valt eind 2024, nulmeting in kernen al snel

MAASHORST - De afgesproken evaluatie van de nieuwe gemeente Maashorst krijgt in 2024 zijn beslag. Aan het eind van dat jaar moeten college en gemeenteraad Maashorst een besluit nemen of de fusie tussen Uden en Landerd succesvol is verlopen, met name voor de kernen Schaijk en Reek.

4 maart