Poppodium De Pul in Uden wordt testlocatie voor eerste concerten, eerste optredens in april

VIDEO Toekomst bestuurs­cen­trum Meierij­stad verdeelt coalitie, ondergrond­se raadzaal blijft in beeld

6:51 SINT-OEDENRODE - Meierijstad heeft nog lang geen nieuwe raadzaal. En een ondergrondse raadzaal in Sint-Oedenrode is niet uit beeld. Die conclusies vallen te trekken uit het politieke debat van donderdagavond over de toekomst van het bestuurscentrum, waarover de coalitie ernstig verdeeld is.