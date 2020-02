Portier mishandeld bij uitgaansgelegenheid in Uden

‘Tussen zorgen en zwabberen’ - Bijzondere tentoon­stel­ling over kraamzorg uit de vorige eeuw in Erp

14 februari ERP - Komend weekend is er in het Raadhuis in Erp een bijzondere tentoonstelling te zien over de kraamzorg na de tweede Wereldoorlog. Er zijn onder andere meer dan 400 oude foto's die Erpse kraamverzorgsters maakten, oude kinderwagens en voorwerpen die vroeger bij de verzorging van kraamvrouwen en baby’s gebruikt werden.