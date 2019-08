Postkantoor Veghel tegen vlakte

Regen deert spelende kinderen niet

17:35 UDEN/VEGHEL/VOLKEL - De 10-jarige Teun springt er gewoon nóg een keer in. Hoezo koud? Nat wordt je toch in het zwembad! En de glijbanen bij de kindervakantieweek in Volkel zijn gewoon té leuk om links te laten liggen. Ook al regent het pijpenstelen.