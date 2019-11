PostNL drijft verzamelaars tot wanhoop; einde aan 35 jaar Verzamelbeurs Veghel

Op zoek naar nieuwbouw­huis in Bernheze? Nog even geduld dan

12 november NISTELRODE/HEESCH - Mensen die dromen van een huis in de Zwarte Molen in Nistelrode of in de Erven in Heesch moeten nog een tijdje wachten. De bouwbedrijven die aan de slag moeten om nieuwe woningen in Bernheze te bouwen, kunnen de vraag simpelweg niet aan. Reden: te weinig bouwvakkers, te weinig materiaal.