PostNL wil topvrouw Herna Verhagen uit Veghel herbenoemen

Boekel beducht op verloede­ring buitenge­bied

9:50 BOEKEL ,,In heel Brabant is het aantal agrarische bedrijven sinds 2000 gehalveerd. Er zijn er nu nog zesduizend en dat gaat nog terug naar 1.500", zegt John Timmers (58), managaer buitengebied in Boekel. ,,Dat is in tien jaar tijds terug naar tien procent. In Boekel is de situatie niet veel anders.” De eerstkomende paar jaar stoppen hier zestig van de honderd varkenshouders. Dat stelt de gemeente voor grote problemen.