Postzegels ruilen in Uden: ‘Het is net als treinreizen. Het mag, maar met een mondkapje op’

UDEN - Na elkaar zes maanden niet gezien te hebben, kwamen leden van postzegelvereniging Volkel/Uden zondagochtend eindelijk weer in het Muzerijk bijeen om te ruilen. Onder strenge voorwaarden weliswaar. Het bestuur van de vereniging kwam eerder deze week namelijk met een opvallende regel voor hun leden en dagbezoekers: iedereen moest binnen verplicht een mondkapje dragen. Anders kwam je er niet in.

,,De meeste van onze leden zijn nou eenmaal op leeftijd en behoren tot de risicogroep. Tijdens een beurs als deze is het eigenlijk niet te doen om anderhalve meter afstand te bewaren, daarom nemen we geen risico’s’', zegt voorzitter Rob van Noort, die de tafels in de zaal al verder uit elkaar zette. ,,Vandaag is net als treinreizen: het mag, maar dan met mondkapje op. Door die maatregel zullen sommigen vast niet komen, maar dat is dan maar zo.’'

Kameraden

Eenmaal binnen blijkt dat heel wat leden toch hun weg naar het Muzerijk hebben gevonden. Wat minder druk is het wel, maar het is een gezellige samenkomst van zo’n 25 kameraden die elkaar lang niet hebben gezien, en er wordt volop gegrapt en gelachen.

Ook worden er serieuze zaken gedaan. Op de tafels ligt een hoop uitgestald materiaal, waar het allemaal om draait. Van albums met zegels gesorteerd op land tot boeken met zegels op jaar; er is veel. Heel veel. ,,Ik heb vooral zegels die wat minder in trek zijn, zoals opdrukken met bezienswaardigheden uit Libië of Algerije’', zegt Wim van Gent (65), terwijl hij met een vergrootglas naar zijn zegels kijkt. ,,Vandaag heb ik zo’n tien boeken bij me, maar dat is nog maar eentiende van mijn totale collectie.’'

Op zijn vierde begon Van Gent met het verzamelen van zegels, nog voordat hij kon lezen. Inmiddels heeft hij er duizenden. ,,Het wordt leuker naarmate je meer krijgt, het is een stukje verzameldrift’', zegt hij met lachend een blauw mondkapje op ,,Dat is wel echt een stuk minder, gezellig is anders. Ze zitten vervelend, maar het moet maar.’'

Duits bezoek

Dat het verzamelen van postzegels een serieuze hobby is bewijst Walter Hundt (32) wel, die voor beurzen altijd vanuit Duitsland naar Uden rijdt om te ruilen. ,,In Duitsland heb je minder liefhebbers, en hier is altijd veel moois te vinden’', zegt hij.

Hundt draagt zonder morren een vrolijk geel mondkapje met groene stippen, handgemaakt door zijn vrouw, en is blij dat er na een half jaar weer een ruilochtend in Uden wordt georganiseerd. ,,Al is dat niet eens om zegels te kunnen ruilen, hoewel dat ook leuk is, maar het zijn hier toch vrienden van me. Het sociale aspect is groot, dit zijn altijd leuke dagen uit. Die heb ik echt gemist, het is fijn om iedereen weer te zien.’'

De Duitser heeft thuis tienduizenden zegels, in alle soorten en maten. Vooral zegels met gebouwen, landen of vlinders genieten zijn voorkeur. Een ochtend als deze gebruikt hij om te kijken naar wat anderen hebben, en om zijn eigen verzameling aan te vullen. ,,Wanneer je een zegel vindt waarmee je gaten in je eigen collectie kan vullen, geeft dat een heel lekker gevoel’', zegt hij. ,,Voor het geld doe ik dat trouwens niet, mijn zegels zijn niets waard. Het gaat me om de gezelligheid en het bezig zijn.’’