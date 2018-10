Pr-offensief voor Markant schuurt bij politiek Uden

Alsof Markant het geregisseerd had, hielden vier verschillende partijen gisteravond een hartstochtelijk pleidooi voor het Udense theater. Dat krijgt volgens eerder gemaakte afspraken vanaf 2019 nog maar 50.000 euro voor zogeheten volksculturele activiteiten in plaats van de 100.000 euro die Uden tot dusver betaalde.

Directeur Jan Wouda maakte afgelopen maanden de Udense politiek al duidelijk dat daardoor allerlei clubs niet meer in zijn theater terecht kunnen. Vier daarvan kwamen dat de politiek gisteren nog eens onder de neus wrijven.

Filmpje

Het leukst gebeurde dat door groep 8 van basisschool ‘t Mulderke die in een vrolijk filmpje benadrukte dat er niks zo mooi is als de eindmusical opvoeren in een ‘echt theater in plaats van een hete stinkende gymzaal’. Maar ook het evenement ‘Uden laat van zich horen’ en de opvoeringen van Viva la Musica zijn in gevaar.

‘Uden laat van zich horen’, een evenement waarop allerlei koren, amateurs en gezelschappen zich aan Uden presenteren, lijkt al ter ziele. Vier jaar werd het volgens Mart van Hoorn met veel succes gehouden, mede dankzij steun van Markant, maar de geplande aflevering voor dit najaar is al geschrapt vanwege de onzekerheid over de financiële steun aan het Udens theater.

Viva la Musica

Ook Viva la Musica dreigt volgend jaar in de problemen te komen, zei voorzitter Cees Laros. Voor 14 april staat een voorstelling rond Vluchtoord met soliste Tania Kross op het programma. Kost alles bij elkaar 22.500 euro. ,,Maar de vraag is of het nog kan doorgaan”, zei de voorzitter.

Op vragen hoeveel geld Markant dan bijdraagt, had hij echter geen helder antwoord. Zo ook theatermaakster Sofie van den Krommenacker die zeer gepassioneerd pleitte voor een ‘betaalbaar podium’ in Uden maar niet kon zeggen hoeveel het theater bijdraagt aan haar productiebedrijf dat enkele voorstellingen per jaar voor Markant maakt.

Pr-offensief