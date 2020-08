Prachtig en anoniem wonen tegen De Maashorst aan, tot die gewapende overval

Column tHans Gemeente Maashorst onderzoekt dienstver­le­ning: hier alvast de uitslag

8 augustus UDEN/LANDERD - Moet je een enquête houden als je van tevoren de uitslag al kent? De vraag stellen is hem beantwoorden. Als je in de buurt bijvoorbeeld vraagt of er iets gedaan moet worden tegen hardrijders in de straat of hondenstront op de stoep kun je op je Crocs aanvoelen dat het antwoord ja zal zijn. Daar heb je geen vragenlijst voor nodig.