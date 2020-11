Prachtige winterse landschappen na eerste nacht matige vorst dit najaar

Afval, vuurwerk­res­ten en kapotte bank in week oude Levensbo­men­bos in Uden

14:27 Het Levensbomenbos in Uden is nog geen week geopend of het is al bezocht door vandalen. Het nieuw aangelegde park lag dit weekend al vol met afval en vuurwerkresten. Ook werd een van de banken in het Levensbomenbos gesloopt.