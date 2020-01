'Praten met buurt over zonnepark Keldonk is nog te vroeg'; ontwikkelaar wacht op gemeente

Natuurlijk begrijpt directeur Evert Vlaswinkel van Solarcentury dat buurtschap 't Lijnt bij Keldonk zich grote zorgen maakt, nu naar buiten is gekomen dat twee grondeigenaren met Solarcentury in zee willen gaan. Natuurlijk wil hij nu snel met de bewoners in gesprek. Maar eerlijk is eerlijk, eigenlijk had hij liever gezien dat de buurt pas na volgende week donderdag op de hoogte was gebracht. Dan stelt de raad de kaders vast voor zonneparken. Vlaswinkel: ,,Normaal gaan we het gesprek pas aan als we weten dat de gemeente zo'n park daar wel ziet zitten. Tot die tijd is een dialoog met de buurt echt voorbarig. Dan zorgt dat vooral voor veel onrust.”