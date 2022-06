Predicaat Hofleverancier voor 125-jarig Fransen Gerrits in Erp

De reeks aan feestelijkheden rondom het 125-jarig bestaan van de diervoederproducent werd afgelopen zaterdagavond afgesloten met een groot festival in het weidegebied achter de productiefabriek in Erp. Rond acht uur kondigt radio- en tv-verslaggever Theo Verbruggen het bijzondere moment aan, waarna burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad plots het podium opstapt, met in zijn kielzog de families van de huidige directieleden Huub Fransen jr. en Arthur Gerrits.

Na een korte terugblik op de ontwikkeling van het familiebedrijf, gaat de burgemeester over op de kern van zijn boodschap: ,,Het heeft de koning behaagd om Fransen Gerrits het Predicaat Hofleverancier toe te kennen.” Terwijl het publiek in gejuich uitbarst, brengt Van Rooij ook de felicitaties van de gemeente over. Huub Fransen jr. sluit even later de uit het publiek geviste Fransen senior in zijn armen. ,,We glimmen wel, ja,” weten de directeuren na afloop nog uit te brengen.

Koninklijk

Het toegekende predicaat is een koninklijke waardering voor de betekenis van het bedrijf voor de samenleving en de manier van ondernemen. In 1897 koopt Bert Fransen een windmolen in Erp. In de jaren die volgen zijn er diverse uitbreidingen, het bedrijf groeit gestaag. Op enig moment stappen de huidige directieleden in: Huub Fransen jr. in 2001 en Arthur Gerrits in 1997. Nu, 125 jaar later, is het de vierde generatie die aan de leiding staat van Fransen Gerrits BV, een succesvol voederbedrijf en sponsor van talrijke verenigingen en organisaties.

Het schild met koninklijk wapen dat de onderneming in ontvangst mocht nemen, krijgt een ereplaatsje op het hoofdkantoor in Erp.

Volledig scherm Fransen Gerrits bv sluit zaterdagavond met groots festival een hele reeks festiviteiten vanwege het 125-jarig bestaan. © Wilma Gosselink