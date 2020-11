Prijs bouwkavel in Heeswijk-Dinther schiet in jaar met 24 mille omhoog

Nee, heeft het gemeentebestuur van Bernheze deze week beslist, de grondprijs voor de zes CPO-woningen aan de Balledonk in Heeswijk-Dinther wordt niet verlaagd. Daarmee legt het college een verzoek van de CPO-stichting naast zich neer. ,,Wij laten de prijs van onze grond altijd door deskundigen bepalen en dat hebben we ook hier gedaan’, aldus wethouder Peter van Boekel.

Dit besluit scheelt de zes CPO-deelnemers gemiddeld een kwart ton, volgens woordvoerder Ton Linders: ,,We zullen het wel moeten betalen. Maar het is zuur geld, zoveel meer voor dezelfde grond.’’

Schuin achter Jumbo

De CPO’ers (collectief particulier opdrachtgeverschap) kregen begin 2019 van de gemeente toestemming voor een project op een lap grond schuin achter de Jumbo-supermarkt in Heeswijk-Dinther. In een van de eerste uitwerkingsgesprekken zou de gemeente hen verteld hebben dat de grondprijs gelijk zou blijven aan die in nieuwbouwwijk Rodenburg, verderop in het dorp.

Die ‘vermeende toezegging', zoals Van Boekel het nu noemt, is echter niet helder vastgelegd. Daarom rekent de gemeente nu de actuele grondprijs. Linders: ,,We moeten 360 euro per meter betalen, terwijl de prijzen in Rodenburg tot 260 euro per meter gingen.’’ De percelen zijn gemiddeld 240 vierkante meter groot en daardoor 24 mille duurder, nog exclusief btw.

‘Drukte op gemeentehuis’

Volgens Linders was het CPO-plan ruim een jaar geleden klaar en had het toen snel vergund kunnen worden. De gemeente deed er echter veel langer over. ,,Door drukte op het gemeentehuis, dat snappen wij ook wel. Maar daardoor zitten wij nu met die veel hogere meterprijs’’, mokt Linders.