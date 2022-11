Prijs voor wie zich inzet voor monumenten en erfgoed in Meierijstad

De prijs die volgend jaar wordt uitgereikt is een kunstwerk van keramist Olav Slingeland. Het is tot stand gekomen met medewerking van de vrijwilligers van de Fabriekswinkel op de Noordkade in Veghel. Wie iemand of een organisatie wil nomineren voor deze eerste Erfgoedpluim kan dat doen via de website van de gemeente. Het gaat om mensen of instanties die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor het behoud van monumenten en erfgoed.