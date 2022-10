Prijzen bouwgrond in Boekel stijgen komend jaar met 6 procent

Veghelse filmmakers na schifting van 10.000 naar 300 nog altijd in de race voor ‘Europese Oscar’

VEGHEL - Met de korte film Le Pain wilden de filmmakers van Studio Gotley uit Veghel hoge ogen scoren op de internationale filmfestivals. Dat is ze gelukt. Een jaar na de première in Veghel is de film vijf keer in de prijzen gevallen en doen ze mee aan de voorrondes van de prestigieuze British Academy Film Awards (BAFTA).

26 oktober