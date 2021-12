Priklocatie Veghel heeft speciale huiskamer voor mensen met prikangst - ‘Ze komen hier soms trillend als een rietje binnen’

Math Peters (90) overleden, de eerste prins van de Knoerissen in Uden

UDEN - Math Peters, de eerste prins Porcellus van de Knoerissen in Uden, is op 90-jarige leeftijd overleden. Hij stond in 1966 letterlijk en figuurlijk aan de basis van het carnaval in Uden en bleef tot op hoge leeftijd als pater familias zeer betrokken bij de Knoerissen.

