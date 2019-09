Prima Donna's willen taboe rond opera in Veghel doorbreken met humor

Jan Slippens hielp organisa­ties graag uit de brand

19:55 VEGHEL - Jan Slippens schonk het salaris dat hij als wethouder verdiende terug aan de gemeente Veghel. Hij deed dit met de afspraak dat de gemeente dit bedrag zou schenken aan maatschappelijke organisaties. Als ondernemer, wethouder en later als adviseur zette de sociaal betrokken Veghelaar zich graag in voor Veghel. De oud-directeur van Sligro Food Group is woensdag op 83-jarige leeftijd overleden.